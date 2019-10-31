Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили "Ружомберок" в Еврокубке

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали первую победу в розыгрыше Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке минского Дворца спорта в матче 3-го тура соревнований в группе D подопечные Андрея Вавлева обыграли словацкий клуб "Ружомберок" со счетом 64:53 (21:16, 12:15, 13:5, 18:17). Самой результативной в составе минчанок стала центровая Одера Чидом, набравшая 22 очка.
В первом поединке группового этапа чемпионки Беларуси проиграли на выезде турецкому клубу "Хатай" - 71:79, а затем дома уступили красноярскому "Енисею" со счетом 68:79. В другом сегодняшнем матче в Красноярске баскетболистки "Енисея" одержали третью викторию подряд, победив "Хатай" с результатом 70:65.
Положение команд после трех игровых дней: "Енисей" - 6 очков, "Хатай" - 5, "Цмокi-Мiнск" - 4, "Ружомберок" - 2.
Свой следующий поединок в розыгрыше Еврокубка чемпионки Беларуси проведут 6 ноября в Минске против "Хатая".-0-