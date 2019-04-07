Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили в первом матче финала чемпионата Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали победу в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионки страны без особых проблем обыграли на своей площадке гостей из гродненской "Олимпии" со счетом 98:66 (30:12, 26:17, 29:10, 13:27). Сегодня соперницы вновь встретятся в Минске, а 13 апреля сыграют в Гродно. Серия продлится до трех побед одной из команд.
Борьбу за бронзовые награды также ведут баскетболистки Минска и Гродно - "Горизонт" и "Виктория". В первой встрече здесь также уверенно победили минчанки - 107:46 (32:7, 31:16, 19:11, 25:12).
В полуфинальных сериях "Цмокi" были сильнее "Виктории" - 3-0, а "Олимпия" победила "Горизонт" 3-1.
Гродненская "Олимпия" - восьмикратный чемпион Беларуси. "Цмокi-Мiнск" 4 раза становились обладательницами золота. Больше всего чемпионских титулов у "Горизонта" - 11.
В решающей серии прошлого сезона баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Горизонт", а бронзу завоевала "Олимпия".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.4 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN