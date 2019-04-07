Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" победили в первом матче финала чемпионата Беларуси

Во время матча. Фото БК "Цмокi-Мiнск"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" одержали победу в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки страны без особых проблем обыграли на своей площадке гостей из гродненской "Олимпии" со счетом 98:66 (30:12, 26:17, 29:10, 13:27). Сегодня соперницы вновь встретятся в Минске, а 13 апреля сыграют в Гродно. Серия продлится до трех побед одной из команд.

Борьбу за бронзовые награды также ведут баскетболистки Минска и Гродно - "Горизонт" и "Виктория". В первой встрече здесь также уверенно победили минчанки - 107:46 (32:7, 31:16, 19:11, 25:12).

В полуфинальных сериях "Цмокi" были сильнее "Виктории" - 3-0, а "Олимпия" победила "Горизонт" 3-1.

Гродненская "Олимпия" - восьмикратный чемпион Беларуси. "Цмокi-Мiнск" 4 раза становились обладательницами золота. Больше всего чемпионских титулов у "Горизонта" - 11.

В решающей серии прошлого сезона баскетболистки "Цмокi-Мiнск" обыграли "Горизонт", а бронзу завоевала "Олимпия".-0-