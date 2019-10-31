Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" примут "Ружомберок" в 3-м туре розыгрыша Еврокубка

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня третий поединок в розыгрыше Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 19.00 на площадке столичного Дворца спорта минчанки начнут встречу 3-го тура соревнований в группе D со словацким клубом "Ружомберок". На старте группового этапа чемпионки Беларуси проиграли на выезде турецкому клубу "Хатай" - 71:79, а затем дома уступили красноярскому "Енисею" со счетом 68:79. Словацкая команда также потерпела два поражения: от "Енисея" - 59:82 (в гостях) и "Хатая" - 65:85 (дома). В другом сегодняшнем матче встретятся лидеры - в Красноярске баскетболистки "Енисея" примут "Хатай".

Положение команд после двух туров: "Хатай" - 4 очка, "Енисей" - 4, "Цмокi-Мiнск" - 2, "Ружомберок" - 2.

Мужская команда "Цмокi-Мiнск" одержала уже две виктории в группе F розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В первом матче подопечные Ростислава Вергуна обыграли на своей площадке болгарский клуб "Левски-Лукойл" из Софии - 81:68, затем также дома одолели украинский "Днепр" - 108:101 (в овертайме). В следующем туре 5 ноября минчане сыграют в гостях у "Киева", который также имеет в своем активе две победы.

Турнирное положение после двух игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 4, "Киев" - 4, "Днепр" - 2, "Левски-Лукойл" - 2.-0-