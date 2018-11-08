Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли "Инвенте" в 3-м туре Еврокубка

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда "Цмокi-Мiнск" потерпела второе поражение в групповом этапе Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 3-го тура соревнований предварительной группы С чемпионки Беларуси в Курске встречались с российской "Инвентой" и уступили со счетом 46:63.
На старте турнира подопечные Андрея Вавлева переиграли в Стамбуле один из сильнейших турецких клубов "Бешикташ" со счетом 68:63, а затем в Минске уступили польской "Висле" - 56:61.
В другом сегодняшнем матче баскетболистки "Бешикташа" переиграли у себя дома "Вислу" - 100:71.
Турнирное положение после трех туров: "Висла" - 5 очков, "Инвента" - 5, "Цмокi-Мiнск" - 4, "Бешикташ" - 4.
Свой следующий матч "Цмокi-Мiнск" проведут 29 ноября на своей арене против "Бешикташа".
В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 предварительных групп.-0-
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