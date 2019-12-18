Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли испанской "Гернике" в первом матче плей-офф Еврокубка

Во время матча

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" неудачно провели домашний матч плей-офф Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке столичного "Фалькон клуба" подопечные Андрея Вавлева уступили испанской "Гернике" со счетом 52:57 (16:16, 11:12, 9:13, 16:16).

Самой результативной в составе хозяек стала Одера Чидом, набравшая 15 очков.

Ответная встреча за выход в 1/8 финала состоится 9 января в Испании. Победитель этой двухраундовой дуэли встретится с венгерским клубом "Сексард".

Мужская команда минских "драконов" также на арене "Фалькон клуба" в 19.00 начнет матч 2-го тура второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа против румынского "Клужа". В стартовом поединке группы J чемпионы Беларуси уступили на выезде израильскому "Ирони" со счетом 75:84. В другом поединке первого игрового дня баскетболисты "Клужа" обыграли на своей площадке еще один румынский клуб - "Орадя" - с результатом 81:76.

В другом сегодняшнем поединке "Орадя" примет у себя дома баскетболистов "Ирони".-0-

Фото Андрея Покумейко