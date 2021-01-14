Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли ТТТ в матче EWBL

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли рижскому ТТТ в матче минского этапа розыгрыша Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своей площадке, чемпионки Беларуси с самого начала матча отдали инициативу гостям из латвийской столицы и в итоге проиграли с разницей в 21 балл - 61:82 (13:26, 15:17, 19:21, 14:18).

На старте турнира минчанки уступили литовскому клубу "Кибиркштис" из Вильнюса (58:62), который сегодня обыграл гродненскую "Олимпию" со счетом 61:45. В первый игровой день "Цмокi" проиграли российской "Нике" из Сыктывкара (67:72).

Сегодня еще один представитель Беларуси минский "Горизонт" победил россиянок с результатом 81:78. До этого "Ника" разгромила гродненскую дружину с результатом 67:49.

Кроме этих команд в предварительной группе В будут выступать российские команды "Ростов" и "Динамо" из Новосибирска.

В группе А сыграют латвийская "Лиепая", украинский "Прометей" из Каменского, нидерландский "Амстердам", чешская "Острава", словацкие "Кошице" и "Пьештяни".-0-