Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли в розыгрыше Еврокубка

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" потерпели третье поражение в розыгрыше Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке столичного "Фалькон клуба" подопечные Андрея Вавлева большую часть игрового времени встречи с турецким "Хатаем" вели в счете, но за 5 секунд до окончания встречи гостьи вырвали победу - 67:66 (15:24, 18:18, 17:18, 17:6). В составе минчанок самой результативной оказалась Рейчел Териот, набравшая 18 очков. В первом круге белоруски уступили турчанкам в гостях со счетом 71:79. Кроме того, чемпионки Беларуси победили дома словацкий клуб "Ружомберок" (64:53) и уступили красноярскому "Енисею" (68:79).

Еще в одном матче 4-го тура группы D "Ружомберок" у себя дома проиграл "Енисею" со счетом 59:73.

Положение команд после четырех игровых дней: "Енисей" - 9 очков, "Хатай" - 7, "Цмокi-Мiнск" - 5, "Ружомберок" - 4.

В следующем туре 27 ноября минчанки сыграют в Красноярске, а "Хатай" 28 ноября примет на своей площадке "Ружомберок".-0-