22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке минчанки победили соперниц из гродненской "Олимпии" со счетом 73:51 (23:12, 20:18, 20:11, 10:10). Для женской команды "Цмокi-Мiнск" это четвертый подряд и пятый за все время Кубок страны.

В поединке за 3-е место в кубковом розыгрыше баскетболистки "Горизонта" разгромили гомельских "Рысей" - 83:41(17:10, 14:12, 26:4, 26:15).

Лучшим игроком Кубка Беларуси признана Одера Чидом ("Цмокi-Мiнск"). Приз зрительских симпатий получила Дженей Смит ("Горизонт"), лучший молодой игрок - Юлия Василевич ("Олимпия").-0-