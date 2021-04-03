Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" стали вторыми финалистками чемпионата Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" стали вторыми финалистками женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем поединке полуфинальной серии действующие чемпионки страны выиграли на выезде у гродненской "Олимпии" с результатом 70:62. До этого в двух домашних матчах подопечные Андрея Вавлева одержали две виктории - 94:62 и 76:68.

Таким образом, в серии за золото национального первенства "Цмокi-Мiнск" встретятся со своими извечными соперницами из столичного "Горизонта". В полуфинальной серии команда Натальи Трофимовой была сильнее еще одной столичной дружины "БДУ-Цмокi" - 99:42, 74:40 и 79:35.

Баскетболистки "Горизонта" больше всех становились чемпионками - у них 11 титулов, минские "Цмокi" 6 раз завоевывали золото, причем они удерживают первое место 4 последних года.-0-