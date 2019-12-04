Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у "Ружомберока" в Еврокубке

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" сегодня завершат групповой этап розыгрыша Еврокубка гостевым матчем со словацким клубом "Ружомберок", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если для словацкой команды сегодняшний поединок не имеет турнирного значения (она останется на последнем месте при любом исходе), то для чемпионок Беларуси он очень важен. Если "Цмокi" добьются победы, то займут 3-е место в группе D и смогут претендовать на выход в плей-офф. В первом круге соревнований подопечные Андрея Вавлева обыграли "Ружомберок" на своей площадке со счетом 64:53. Кроме того, минчанки обменялись выездными победами с российским "Енисеем" из Красноярска с одинаковым счетом 70:68, а также дважды проиграли турецкому "Хатаю" - 71:79 (в гостях) и 66:67 (дома).

Лидеры квартета D "Хатай" и "Енисей", уже обеспечившие себе выход в плей-офф, завершат групповой этап 5 декабря встречей в Турции. Турнирное положение после 5 туров: "Енисей" - 9 очков, "Хатай" - 9, "Цмокi-Мiнск" - 7, "Ружомберок" - 5.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из 10 предварительных групп, а также по дополнительным показателем четыре лучших клуба из занявших третьи места.-0-