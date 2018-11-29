Баскетболистки "Цмокі-Мінск" уступили "Бешикташу" в матче Еврокубка

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокі-Мінск" потерпели третье поражение подряд на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на паркете столичного Дворца спорта в игре 4-го тура они встречались с турецким "Бешикташем" и уступили со счетом 66:74 (13:18, 23:22, 10:14, 20:20). Только в первой половине игры минчанки несколько раз лидировали, а после большого перерыва гостьи полностью контролировали ход игры. Самой результативной у проигравших стала Даниэль Маккрэй, набравшая 18 очков. В первом круге соревнований в группе С подопечные Андрея Вавлева обыграли турецкую команду в Стамбуле со счетом 68:63. Затем "Цмокі" потерпели два поражения: дома от польской "Вислы" из Кракова - 56:61 и в Курске от российской "Инвенты" - 46:63. Сегодня россиянки у себя дома проиграли "Висле" с результатом 55:76.

Положение команд после четырех туров: "Висла" - 7 очков, "Инвента" - 6, "Бешикташ" - 6, "Цмокі-Мінск" - 5.

В следующем туре 5 декабря "Цмокi" сыграют в Кракове, а 13 декабря завершат турнир домашней встречей с "Инвентой". В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 квартетов, а также два лучших клуба из занявших третьи места.-0-