Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" уступили "Висле" в Еврокубке

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокі-Мінск" проиграли четвертый матч подряд на групповом этапе розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 5-го тура в Кракове "Цмокi" выиграли первую четверть с минимальным преимуществом, но затем баскетболистки "Вислы" перехватили инициативу и выиграли со счетом 77:69 (18:19, 21:16, 19:17, 19:17). В первом круге соревнований группы С минчанки уступили польской команде на своей площадке со счетом 55:76. Кроме того, подопечные Андрея Вавлева обменялись победами с турецким "Бешикташем" из Стамбула - 68:63 (в гостях) и 66:74 (дома), а также уступили в Курске российской "Инвенте" - 46:63.

В последний игровой день 13 декабря чемпионки Беларуси примут "Инвенту" в Минске. Россиянки свой поединок предпоследнего тура проведут 6 декабря в Стамбуле.

Положение команд в квартете С: "Висла" - 9 очков (5 матчей), "Инвента" - 6 (4), "Бешикташ" - 6 (4), "Цмокі-Мінск" - 6 (5).

В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 групп, а также два лучших клуба из занявших третьи места.-0-