26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокі-Мінск" узнали соперников в групповом этапе Еврокубка-ФИБА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По результатам жеребьевки, состоявшейся в Мюнхене, чемпион Беларуси сыграет в группе D вместе с командами "Ружомберок" (Словакия), "Енисей" (Россия) и "Хатай ББ" из Турции, цвета которого защищает игрок сборной Беларуси Екатерина Снытина.

В прошлом сезоне белорусские баскетболистки выступили в этом турнире и в шести матчах в группе одержали две победы. В Стамбуле они обыграли турецкий "Бешикташ", а в Минске - российскую "Инвенту" из Курска.

В розыгрыше Еврокубка по баскетболу среди женщин примут участие 40 клубов, которые поделены на 10 групп в двух конференциях. В следующий этап проходят 24 команды - по две из каждой группы и четыре лучшие команды с третьего места. Первые матчи Еврокубка пройдут в октябре.-0-