Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" вышли в финал Европейской лиги

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" стали финалистками женской Европейской лиги, решающий этап которой проходит в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном поединке чемпионки Беларуси уверенно переиграли хозяек "Финала четырех" баскетболисток клуба "Ростов-Дон" - 72:53 (30:7, 19:10, 10:19, 13:17). Самой результативной в составе победительниц стала американка Рейчел Териот, в активе которой 22 очка.

В финальном матче турнира подопечные Андрея Вавлева 17 марта встретятся с рижским клубом ТТТ. В полуфинале баскеболистки из латвийской столицы взяли верх над чешским "Брно" - 80:70 (16:20, 16:21, 26:12, 22:17).-0-