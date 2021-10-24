Баскетболисты "Автодора" победили УНИКС в Единой лиге ВТБ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты саратовского "Автодора" обыграли казанский УНИКС с результатом 81:76 в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую четверть встречи в Саратове хозяева выиграли с разницей в 14 баллов - 26:12, а после третьей десятиминутки гости вели с минимальным перевесом - 61:60. Все решилось в последней четверти, в которой сильнее оказались саратовские баскетболисты. В предыдущем туре "Автодор" также на своей арене победил баскетболистов "Цмокi-Мiнск" - 95:79. Минчане свой очередной поединок "банковского" турнира проведут 31 октября в гостях у польской "Зеленой Гуры". Представители Беларуси и Польши потерпели поражение во всех предыдущих играх нового сезона Единой лиги ВТБ. Лидирует действующий победитель московский ЦСКА, у которого четыре виктории в четырех проведенных поединках. По три победы в активе УНИКСа и "Автодора".

В среду, 27 октября, "Цмокi-Мiнск" в датском Орхусе встретятся с местным клубом "Баккен Беарз" в матче 3-го тура группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. На старте соревнований в квартете G "драконы" выиграли у греческого "Перистери" - 87:85 (дома) и немецкого "Кральсхайма" - 81:77 (в гостях). Датчане проиграли этим же соперникам. Положение команд после двух игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 4 очка, "Кральсхайм" - 3, "Перистери" - 3, "Баккен Беарз" - 2.-0-