Баскетболисты БГУИР стали победителями студенческой лиги

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда БГУИР стала победителем розыгрыша Республиканской студенческой баскетбольной лиги, который проходил в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за чемпионский титул радиотехники уверенно переиграли соперников из БНТУ с результатом 95:74. Самым результативным в составе победителей стал Владислав Микульский, набравший 25 очков, в активе лидера серебряных призеров Микиты Дашкевича 24 очка.

Обладателями бронзовых медалей стали баскетболисты БГУФК, разгромившие в матче за третье место сборную ГрГУ со счетом 99:63. У минчан лучшим снайпером оказался Коратцов, у которого 20 очков, в составе гродненской дружины 22 очка набрал Дмитрий Махнач.

Лучшим игроком финального турнира студенческой баскетбольной лиги признан Геннадий Захар из сборной БГУИР.

Организовали соревнования Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация баскетбола, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-