Баскетболисты БНТУ и БГУИР вышли в финал студенческой лиги

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды БНТУ и БГУИР вышли в финал очередного розыгрыша Республиканской студенческой баскетбольной лиги, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале баскетболисты БНТУ в упорной борьбе одолели представителей ГрГУ с разницей в 10 очков - 93:83. Перед стартом турнира гродненские студенты из-за болезней недосчитались нескольких лидеров, среди которых игроки "Гродно-93" Павел Близнец и Григорий Крук, а также Сергея Лемешевского из "Цмокi-Мiнск". Тем не менее, играя всего шестью баскетболистами, подопечные Виталия Маклакова дали настоящий бой грозным соперникам. Лучшим снайпером в составе победителей стал Микита Дашкевич, набравший 34 очка, у проигравших Дмитрий Махнач набрал 27 очков.

Во втором полуфинальном поединке спортсмены БГУИР без особого труда переиграли соперников из БГУФК с результатом 101:65. Главным бомбардиром у радиотехников стал Владислав Микульский, в активе которого 23 очка, в составе соперников результативно сыграл Алексей Навойчик, набравший 14 очков.

Таким образом, сегодня в решающем поединке за золото студенческой лиги на площадке столичного спорткомплекса РГУОР сыграют команды БНТУ и БГУИР, а за бронзовые медали поспорят баскетболисты БГУФК и ГрГУ.

Организовали соревнования Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация баскетбола, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-