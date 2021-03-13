Баскетболисты "Борисфена" победили "Гродно-93" в чемпионате Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи второго этапа состоялись на мужском чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня баскетболисты могилевского "Борисфена" в упорной борьбе переиграли на выезде "Гродно-93" со счетом 88:82 (17:19, 23:27, 22:12, 26:24). Проиграв первую половину с разницей в 6 очков, подопечные Андрея Кривоноса после перерыва переломили ход встречи и в итоге одержали очень важную победу.

После этой осечки гродненцев на первое место поднялись "Цмокi-Мiнск", которые сегодня уверенно победили земляков из "Импульса-БГУИР" - 64:48. Еще в одном сегодняшнем матче витебский "Рубон" на своей площадке не оставил шансов гостям из "Гродно-93-ГрГУ" - 124:89.

Турнирное положение после 24 игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 46 очков, "Борисфен" - 45, "Гродно-93" - 45, "Импульс-БГУИР" - 39, "Рубон" - 37, "Гродно-93-ГрГУ" - 34.

Следующие встречи состоятся 15-17 марта.-0-