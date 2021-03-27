27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Гродно-93" догнали лидеров чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем матче 27-го тура гродненская дружина обыграла в Витебске местный "Рубон" со счетом 96:81.

В другом сегодняшнем поединке минский "Импульс-БГУИР" разгромил в гостях "Гродно-93-ГрГу" с результатом 83:57.

Ранее "Цмокi-Мiнск" победили у себя дома могилевский "Борисфен" - 82:67.

Турнирное положение после 27 игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 50 очков, "Борисфен" - 50, "Гродно-93" - 50, "Импульс-БГУИР" - 44, "Рубон" - 41, "Гродно-93-ГрГУ" - 37.

Первыми финалистками женского чемпионата стали баскетболистки "Горизонта", трижды обыгравшие в полуфинальной серии "БДУ-Цмокi" - 99:42, 74:40 и 79:35.

Сегодня в первом поединке второй полуфинальной серии до трех побед действующие чемпионки "Цмокi-Мiнск" выиграли на своей арене у гродненской "Олимпии" со счетом 76:68. Вторая встреча этих команд состоится завтра в Минске, а 3 апреля они сыграют в Гродно.-0-