Баскетболисты "Гродно-93" одержали десятую подряд победу в чемпионате Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Гродно-93" продолжают побеждать в матчах 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою десятую викторию подряд подопечные Дмитрия Кузьмина одержали сегодня со счетом 109:65. Самым результативным в составе победителей стал Максим Мирошниченко, набравший 29 очков.

Минские "Цмокi" без проблем переиграли на своей площадке "Гомель-ГГУ" - 99:60. У "драконов" лучшим снайпером оказался Вадим Стубеда - 21 очко.

Могилевский "Борисфен" в Минске не оставил шансов на успех воспитанникам РГУОР - 103:48. Самым результативным у могилевчан стал Илья Шарипов, в активе которого 19 очков.

Баскетболисты витебского "Рубона" уверенно победили на выезде молодежную команду "Цмокi-Мiнск" со счетом 90:67. В составе гостей результативно сыграл Руслан Пищейко, набравший 21 балл.

Турнирную таблицу возглавляет "Гродно-93", у которого 20 очков из 20 возможных, на один балл отстают "Цмокi-Мiнск", по 18 очков у "Рубона" и "Борисфена".

В центральном поединке очередного тура женского первенства чемпионки страны баскетболистки "Горизонта" победили обладательниц серебряных наград спортсменок "Цмокi-Мiнск" с результатом 81:54. Для "Горизонта" это девятая виктория в девяти проведенных встречах, "Цмокi" потерпели первое поражение в девяти матчах нынешнего первенства Беларуси.-0-