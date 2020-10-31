Баскетболисты "Гродно-93" победили гомельчан в матче чемпионата Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Гродно-93" продолжают побеждать в матчах 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою седьмую викторию подряд подопечные Дмитрия Кузьмина одержали сегодня на своей площадке, разгромив "Гомельских рысей" со счетом 102:58. Самым результативным в составе победителей стал Егор Потупчик, набравший 19 очков, у гомельчан Тимофей Веревкин набрал 15 очков.

Также без потерь идет могилевский "Борисфен", который сегодня добился шестой победы кряду, уверенно переиграв в Витебске баскетболистов местного "Рубона" - 105:62. У могилевчан результативно сыграл Илья Шарипов, в активе которого 23 очка, у проигравших Руслан Пищейко набрал 16 очков.

Минские "Цмокi" без проблем переиграли воспитанников столичного РЦОП-СДЮШОР - 106:32.

Турнирную таблицу возглавляет "Гродно-93", у которого 14 очков, на два балла меньше у "Борисфена", "Цмокi" имеют 11 очков, у "Рубона" 10 зачетных баллов.-0-