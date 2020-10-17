Баскетболисты "Гродно-93" вышли в лидеры чемпионата Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Гродно-93" вышли в лидеры мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня гродненская дружина переиграла в гостях "Цмокi-Мiнск" с разницей в шесть очков - 86:80. В составе победителей самым результативным стал Иван Каляев, набравший 24 очка, у минчан 20 очков в активе Тимофея Поролева. Это 4-я победа "Гродно-93" в четырех стартовых встречах нынешнего первенства. Минчане потерпели первое поражение в этом чемпионате.

Турнирную таблицу возглавляет "Гродно-93", у которого 8 очков, по 7 зачетных баллов у минских "драконов" и витебского "Рубона".-0-