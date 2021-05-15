Баскетболисты "Импульса-БГУИР" выиграли у "Гродно-93" в чемпионате Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты минского клуба "Импульс-БГУИР" одержали победу над "Гродно-93" со счетом 74:72 в первом гостевом поединке серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний матч получился очень напряженным - команды поочередно выходили вперед, а к окончанию четвертой четверти счет был равным - 63:63. В овертайме удача была на стороне гостей, которые сумели выиграть с перевесом в два очка. Завтра соперники вновь встретятся в Гродно, а третья встреча пройдет 21 мая в Минске. В прошлом сезоне гродненские баскетболисты финишировали третьими, победив в игре за бронзу витебский "Рубон" - 67:60. "Импульс-БГУИР" еще ни разу не поднимался на пьедестал почета.

Финальная серия за золотые медали стартует в начале следующей недели в Минске. Два первых поединка серии до трех побед между действующими чемпионами страны баскетболистами "Цмокi-Мiнск" и могилевским "Борисфеном" пройдут 17 и 18 мая на арене столичного "Фалькон клуба". Затем 22 мая соперники встретятся в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". Если после трех игр победитель не определится, то четвертый матч 23 мая также пройдет в Могилеве. Если счет в серии будет равным, то пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 26 мая в Минске.

В полуфиналах столичные "драконы" трижды уверенно переиграли "Импульс-БГУИР" - 92:65, 101:42 и 96:62, а баскетболисты "Борисфена" одержали три победы над "Гродно-93" - 87:77, 100:69 и 83:71. В решающем поединке прошлого сезона "Цмокi-Мiнск" обыграли могилевчан со счетом 92:53.

Минские "Цмокi" 12 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-