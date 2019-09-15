Баскетболисты Испании во второй раз стали чемпионами мира

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Испании во второй раз стали обладателями золотых медалей чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Пекине в финальном поединке 18-го планетарного форума испанцы победили команду Аргентины со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28). Для сборной Испании это второй чемпионский титул в истории, первый был завоеван в 2006 году на турнире в Японии.

В игре за бронзу ЧМ-2019 французские баскетболисты, уступая после первой половины встречи австралийцам 9 очков, сумели добиться победы со счетом 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13). Сборная Франции повторила свой результат прошлого мирового первенства в Испании-2014, когда в матче за 3-е место была обыграна команда Литвы - 95:93. Чемпионами тогда стали баскетболисты США, разгромившие в финале сербов - 129:92. Американцы, наряду со сборной Югославии, являются самыми титулованными командами - у обеих по 5 наград высшей пробы. У сборной СССР 3 золота, у Бразилии и Аргентины - по 1.

Следующий мужской чемпионат мира пройдет в 2023 году на баскетбольных аренах Индонезии, Филиппин и Японии.-0-