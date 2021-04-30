Баскетболисты Латвии и Румынии стали соперниками белорусов в квалификации чемпионата мира

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты узнали соперников по второму отборочному этапу чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам жеребьевки, прошедшей в Берлине, подопечные Ростислава Вергуна попали в квалификационную группу D, где встретятся с командами Латвии и Румынии. На первом этапе квалификации сборная Беларуси успешно выступила в группе А и вместе со сборной Португалии пробилась в следующий этап.

Составы остальных групп второго раунда квалификации: С - Швеция, Австрия, Португалия; Е - Дания, Исландия, Черногория; F - Швейцария, Словакия, Северная Македония.

Планируется, что поединки начнутся в августе 2021 года, а формат турниров и точные даты матчей определятся позже. После завершения второго раунда путевки в основной отборочный этап получат по две лучшие команды из каждой группы. Там к ним присоединятся 24 сборные, которые будут участвовать в финальной стадии чемпионате Европы 2022 года. В финальную стадию мирового первенства выйдут 12 представителей Старого Света. Всего в 19-м мужском планетарном баскетбольном форуме выступят 32 команды со всех континентов. Впервые турнир пройдет сразу в трех странах - Индонезии, Филиппинах и Японии. Матчи состоятся с 25 августа по 10 сентября 2023 года.-0-