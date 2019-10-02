Баскетболисты могилевского "Борисфена" примут украинский "Днепр" в Кубке ФИБА-Европа

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского "Борисфена" проведут сегодня первый матч квалификационного раунда Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" подопечные Андрея Кривоноса примут гостей из украинского "Днепра" (начало игры в 19.00). Ответный поединок за выход в групповой этап континентального турнира вице-чемпионы Беларуси проведут 9 октября на площадке украинской дружины.

В случае успеха по сумме двух встреч могилевчане попадут в группу F, где также сыграют чемпионы Беларуси "Цмокi-Мiнск", украинский "Киевбаскет" и болгарский "Левски". Матчи группового этапа пройдут с 23 октября по 27 ноября. Во второй групповой этап выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.-0-