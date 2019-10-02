Баскетболисты могилевского "Борисфена" уступили "Днепру" в домашнем матче квалификации Кубка ФИБА-Европа

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского "Борисфена" потерпели крупное поражение в дебютном матче Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке на площадке спорткомплекса "Олимпиец" против украинского "Днепра" вице-чемпионы Беларуси проиграли 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23).
Ответный поединок за выход в групповой этап континентального турнира подопечные Андрея Кривоноса проведут 9 октября на площадке украинской дружины.
Победитель двухматчевого противостояния попадет в группу F, где также сыграют чемпионы Беларуси "Цмокi-Мiнск", украинский "Киев-Баскет" и болгарский "Левски". Матчи первого группового этапа пройдут с 23 октября по 27 ноября. Во вторую групповую стадию выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.-0-