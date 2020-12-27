Баскетболисты "Рубона" завоевали бронзу розыгрыша Кубка Беларуси

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты витебского "Рубона" стали обладателями бронзовых медалей розыгрыша Кубка Беларуси, который сегодня завершается в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за третье итоговое место витебчане победили "Гродно-93" с результатом 94:75 (14:19, 19:18, 28:19, 33:19).

Сегодня в главном финале 24-го кубкового розыгрыша действующие чемпионы и обладатели Кубка страны "Цмокi-Мiнск" встретятся на паркете спорткомплекса "Олимпиец" с могилевским "Борисфеном". В решающем поединке прошлого кубкового турнира подопечные Ростислава Вергуна переиграли могилевчан со счетом 109:65.

В полуфинальных матчах нынешних состязаний "Цмокi" разгромили гродненских баскетболистов (86:57), а "Борисфен" был сильнее витебчан (102:73).-0-