Баскетболисты сборной Беларуси проиграли датчанам в квалификации чемпионата Европы

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты потерпели первое поражение во втором квалификационном раунде чемпионата Европы 2021 года, проиграв команде Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую четверть сегодняшнего матча на площадке минского Falkon Club белорусы провалили, уступив 15:27. Однако затем подопечные Александра Крутикова заиграли гораздо увереннее и к большому перерыву сократили разрыв до трех очков - 41:44.

В начале третьей десятиминутки хозяева почти догнали соперников - 48:49, но потом датчане вновь захватили инициативу и ушли в отрыв. В самой концовке игры белорусы вновь сократили разрыв до одного балла - 78:79, но в итоге уступили со счетом 78:81 (15:27, 26:17, 14:19, 23:18).

Самым результативным у проигравших стал Маалик Уэйнс, набравший 15 очков, на 2 балла меньше в активе Артема Параховского.

Для датчан встреча Минске стала первой в группе Е, а белорусы до этого уверенно переиграли в Тиране команду Албании со счетом 73:51. Свой следующий поединок белорусские баскетболисты проведут 14 августа также на своей площадке против Албании, а 17 августа завершат турнир гостевой встречей с Данией.

Составы остальных групп:

F - Словакия, Кипр, Румыния;

G - Великобритания, Люксембург, Косово;

Н - Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд выйдут только победители групп. Если команда Беларуси сумеет занять первое место, то попадет в квартет С, где ее соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап континентального первенства с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии и Италии.-0-

Фото ФИБА