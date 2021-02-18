Баскетболисты сборной Беларуси проиграли португальцам в квалификации чемпионата мира

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси неудачно начали заключительный этап первого квалификационного раунда чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Никосии белорусы проиграли команде Португалии со счетом 57:75 (12:14, 11:25, 6:17, 28:19). Свой последний поединок в группе А белорусская сборная проведет 20 февраля против албанцев, которые сегодня сыграют с киприотами.

Ранее подопечные Ростислава Вергуна одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра - 97:41 и 88:53, Португалии - 72:56, Албании - 90:50, обеспечив себе путевку в следующий раунд отборочного этапа мирового первенства. Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Португалия - 9 очков (5 матчей), Беларусь - 9 (5), Албания - 5 (4), Кипр - 4 (4).

Заключительные игры в группе В проходят в Приштине. Сегодня словаки сыграют с исландцами, команда Люксембурга встретится с баскетболистами Косово. Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия - 7, Словакия - 6, Косово - 6, Люксембург - 5.

В следующий этап квалификации мирового первенства выходят по две лучших команды из двух групп.-0-