Баскетболисты Словении обыграли испанцев в матче олимпийского турнира

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На мужском олимпийском баскетбольном турнире завершились матчи групповой стадии и определились восемь участников четвертьфинала, передает корреспондент БЕЛТА.

В последнем поединке предварительной группы С баскетболисты Словении одержали свою третью викторию, обыграв команду Испании со счетом 95:87. Сборная Аргентины переиграл японцев с разницей в 20 очков - 97:77. Итоговое положение: Словения - 6 очков, Испания - 5, Аргентина - 4, Япония - 3.

Итоговое положение в остальных предварительных квартетах:

А - Франция - 6, США - 5, Чехия - 4, Иран - 3;

В - Австралия - 6, Италия - 5, Германия - 4, Нигерия - 3.

Таким образом, 3 августа в четвертьфиналах сыграют: Франция - Италия, Словения - Германия, США - Испания, Австралия - Аргентина. Полуфинальные встречи состоятся 5 августа, решающий поединок за олимпийское золото и матч за бронзу пройдут 7 августа.

На женском турнире предварительный этап завершится завтра.-0-