Баскетболисты США и Словении вышли в полуфинал олимпийского турнира

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборных США и Словении вышли в полуфинал мужского олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале действующие олимпийские чемпионы американцы с трудом одолели испанскую команду с результатом 95:81. В первой половине встречи европейцы ни в чем не уступали заокеанским звездам, и на большой перерыв соперники ушли при равном счете - 43:43. После возобновления игры американские баскетболисты стали действовать более собранно и в итоге выиграли с разницей в 14 очков.

В другом четвертьфинальном матче настоящей борьбы не получилось - сборная Словении уверенно переиграла команду Германии с перевесом в 24 балла - 94:70.

Также сегодня состоятся еще две встречи за выход в полуфинал. Баскетболисты Италии сыграют с командой Франции, а сборная Австралии будет соперничать с Аргентиной.

Полуфиналы мужского баскетбольного турнира пройдут 5 августа, а 7 августа состоится поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые олимпийские медали.

На женском турнире четвертьфинальные баталии пройдут завтра: Китай - Сербия, Австралия - США, Япония - Бельгия, Испания - Франция. Полуфиналы состоятся 6 августа, 7 августа их неудачники встретятся в матче за бронзу, а в день закрытия Олимпиады, 8 августа, состоится финальный поединок за золотые награды.-0-