Баскетболисты "Торонто Рэпторс" впервые стали чемпионами НБА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Торонто Рэпторс" впервые стали чемпионами сильнейшей лиги планеты - Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В шестом поединке финала "хищники" победили в Окленде триумфатора двух предыдущих сезонов "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 114:110. Итог серии 4:2 в пользу "Торонто", который стал первым клубом из Канады, выигравшим чемпионат НБА, который был 73-м по счету.

Самым ценным игроком финала плей-офф признан легкий форвард "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард, который в заключительном поединке набрал 22 очка.

Больше всего чемпионских титулов НБА у "Бостон Селтикс", который 17 раз становился лучшим.-0-

Фото "Торонто Рэпторс" и "Голден Стэйт Уорриорз"