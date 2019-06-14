Баскетболисты "Торонто Рэпторс" впервые стали чемпионами НБА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Торонто Рэпторс" впервые стали чемпионами сильнейшей лиги планеты - Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
HEART OF A CHAMPION! @Klow7 | #WeTheNorth pic.twitter.com/VwMntkCuuI— Toronto Raptors (@Raptors) 14 июня 2019 г.
В шестом поединке финала "хищники" победили в Окленде триумфатора двух предыдущих сезонов "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 114:110. Итог серии 4:2 в пользу "Торонто", который стал первым клубом из Канады, выигравшим чемпионат НБА, который был 73-м по счету.
Самым ценным игроком финала плей-офф признан легкий форвард "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард, который в заключительном поединке набрал 22 очка.
Больше всего чемпионских титулов НБА у "Бостон Селтикс", который 17 раз становился лучшим.-0-
Фото "Торонто Рэпторс" и "Голден Стэйт Уорриорз"
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