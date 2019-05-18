Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" 11-й раз стали чемпионами Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" завоевали 11-й подряд титул чемпионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем поединке серии за золотые медали подопечные Ростислава Вергуна победили на своей площадке могилевский "Борисфен" со счетом 80:71. До этого "драконы" дважды выиграли в Могилеве - 76:64 и 89:69.

Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото, и тогда "Цмокi" также уверенно победили могилевчан 3-0.

Борьба за бронзовые награды еще не завершена. Резервный состав чемпионов выигрывает у баскетболистов "Гродно-93" 2-1. В Минске соперники обменялись победами: сначала выиграли хозяева - 93:81, потом гости - 71:69. В Гродно резервисты "драконов" победили со счетом 90:76. В воскресенье, 19 мая также в Гродно состоится четвертый матч "бронзовой" серии.

У женщин чемпионками Беларуси в этом сезоне также стали минские "Цмокi", переигравшие в финальной серии гродненскую "Олимпию". Бронза досталась столичному "Горизонту".-0-