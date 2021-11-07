Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" добыли первую викторию в Единой лиге ВТБ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали первую викторию в матчах нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке столичного Falcon Club чемпионы Беларуси после пяти поражений подряд одолели в овертайме лучшую команду Эстонии таллинский "Калев" с преимуществом в два балла - 93:91 (23:16, 15:20, 14:14, 28:30, 13:11).

Первую четверть хозяева выиграли с перевесом в семь баллов, а на большой перерыв ушли с двухочковым преимуществом. За несколько секунд до окончания основного времени при счете 80:80 минчане могли вырвать победу, но их последний бросок не достиг цели. Зато в дополнительной пятиминутке "Цмокi" проявили бойцовский характер и сумели прервать затянувшуюся серию неудачных игр. Самым результативным в составе победителей оказался Евгений Белянков, в активе которого 24 очка.

Свой следующий поединок "банковского" турнира минские "драконы" проведут 13 ноября в гостях у баскетболистов "Нижнего Новгорода".

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня казанский УНИКС победил московский ЦСКА с результатом 69:64. В Саратове местный "Автодор" с минимальным перевесом в счете одолел казахстанскую "Астану" из Нур-Султана - 83:82. В последней сегодняшней встрече "Локомтив-Кубань" принимает в Краснодаре баскетболистов красноярского "Енисея".

После выигрыша у армейцев УНИКС вышел на первое место, набрав 11 очков в шести проведенных встречах. У ЦСКА на один балл меньше, "Автодор" имеет 9 очков.

В среду, 10 ноября "Цмокi-Мiнск" проведут предпоследний поединок группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В матче 5-го тура предварительной группы G подопечные Ростислава Вергуна примут на своей арене немецкий "Кральсхайм".

После четырех игровых дней положение в этом квартете таково: "Кральсхайм" - 6 очков, "Баккен Беарз" (Орхус, Дания) - 6, "Перистери" (Греция) - 6, "Цмокi-Мiнск" - 6. В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-