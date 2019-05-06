Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" и "Борисфен" вышли в финал чемпионата Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен" вышли в финал чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем матче полуфинальной серии "драконы" на своей площадке разгромили "Гродно-93" со счетом 104:58. В двух гостевых играх действующие чемпионы страны также уверенно победили - 93:63 и 109:89.

Ранее первым финалистом национального первенства стал могилевский "Борисфен", трижды подряд обыгравший резервный состав "Цмокi-Мiнск" - 68:62, 76:65 и 74:72.

Год назад нынешние финалисты также встречались в серии за золото и тогда "Цмокi" уверенно победили могилевчан - 3:0 - и завоевали свой десятый подряд чемпионский титул. Обладателями бронзы стали баскетболисты "Гродно-93".

У женщин чемпионками Беларуси в этом сезоне также стали минские "Цмокi", переигравшие в финальной серии гродненскую "Олимпию". Бронза досталась столичному "Горизонту".-0-