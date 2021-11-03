Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" и "Горизонта" проведут матчи еврокубковых турниров

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты двух белорусских клубов проведут сегодня очередные встречи континентальных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 4-го тура группы G мужского Кубка ФИБА-Европа "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у греческого "Перистери". В первом круге белорусские баскетболисты выиграли у греков на своей арене со счетом 87:85. Затем минчане победили на выезде немецкий "Кральсхайм" - 81:77, а потом проиграли в Орхусе датскому клубу "Баккен Беарз" с результатом 93:101. В другом сегодняшнем поединке "Кральсхайм" примет "Баккен Беарз". Положение команд после трех игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 5 очков, "Кральсхайм" - 5, "Перистери" - 4, "Баккен Беарз" - 4. В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.

Чемпионки Беларуси баскетболистки столичного "Горизонта" попытаются добыть свою вторую викторию в группе С розыгрыша женского Еврокубка. Команда Натальи Трофимовой сыграет в гостях с лидером этого квартета турецким клубом "Мерсин", которому дома уступила со счетом 55:78. Потом "Горизонт" проиграл в гостях польскому клубу "Горжов" - 58:80, после чего также на выезде обыграл еще одну польскую команду "Люблин" с разницей в 12 баллов - 62:50. Сегодня в Горжове польские клубы встретятся между собой. Положение команд после трех туров: "Мерсин" - 6 очков, "Горизонт" - 4, "Люблин" - 4, "Горжов" - 4.

В плей-офф выйдут по два лучших клуба из 12 квартетов, а также 4 команды, которые займут третьи места (по дополнительным показателям).-0-