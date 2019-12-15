Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не удержали победу над "Зеленой Гурой"

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у польского клуба "Зелена Гура", подопечные Ростислава Вергуна в начале четвертой четверти выигрывали с разницей в 13 очков - 78:65, но не удержали преимущество и в итоге уступили в овертайме - 96:102 (21:23, 24:21, 26:19, 13:21, 12:18). В 9 матчах "банковского" турнира минчане одержали всего одну победу. Свой следующий матч в Единой лиге ВТБ "Цмокi" проведут 21 декабря в Перми против местной "Пармы".

Ранее, 18 декабря "драконы" примут на своей площадке румынский "Клуж" во втором туре второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В стартовом матче группы J чемпионы Беларуси уступили на выездк израильскому "Ирони" со счетом 75:84. В другом поединке первого игрового дня баскетболисты "Клужа" обыграли на своей площадке еще один румынский клуб - "Орадя" с результатом 81:76.-0-