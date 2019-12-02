Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв на выезде "Калев"

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня после семи поражений подряд "драконы" наконец-то добились виктории, одолев в Таллине эстонский "Калев" со счетом 84:79 (20:24, 20:7, 20:27, 24:21). Первую четверть гости проиграли с разницей в 4 балла, а во второй сыграли гораздо сильнее и ушли на большой перерыв с перевесом в 9 очков - 40:31. В третьей десятиминутке хозяева бросились в погоню, сократив разрыв до двух очков, а в последнем периоде гости вновь были лучше и выиграли с перевесом в 5 баллов.

Свой следующий матч "банковского" турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 15 декабря в гостях у польского клуба "Зелена Гура".

До этого, 11 декабря, "Цмокi" стартуют во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выездным поединком с израильским "Ирони".

Женская команда "Цмокi-Мiнск" 4 декабря проведет заключительный матч группы Еврокубка в гостях у словацкого "Ружомберока". После пяти туров положение в этом квартете таково: "Енисей" (Красноярск, Россия) - 9 очков, "Хатай" (Турция) - 9, "Цмокi-Мiнск" - 7, "Ружомберок" - 5. В плей-офф выйдут две лучшие команды.-0-