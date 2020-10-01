Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" откроют новый сезон Единой лиги ВТБ матчем с "Енисеем"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сегодня проведут стартовый поединок нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче чемпионы Беларуси сыграют в Красноярске против местного "Енисея" (начало в 15.30, прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5"). Для сегодняшних соперников минских "драконов" это будет второй поединок - на старте они принимали на своей арене подмосковные "Химки" и уступили со счетом 77:92.

Кроме этих команд в нынешнем турнире сыграют еще семь российских клубов: ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), "Нижний Новгород", "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Автодор" (Саратов), "Парма" (Пермь), а также эстонский "Калев" (Таллинн), польская "Зелена Гура" и казахстанская "Астана" (Нур-Султан).

В регулярном сезоне команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за призовые места по системе плей-офф. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" еще ни разу не выходили в нокаут-раунд.

Самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ - московский ЦСКА, который 10 раз становился победителем. Лишь один раз, в 2011 году, турнир выиграли "Химки".-0-