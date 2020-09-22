Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Балкан" в квалификации Лиги чемпионов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали победу над болгарским "Балканом" из Ботевграда на старте квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всего поединка чемпионы Беларуси контролировали ход игры, и в итоге выиграли с преимуществом в восемь очков - 73:65 (17:9, 13:19, 23:13, 20:24).

Теперь "драконы" поспорят за путевку в групповой этап ЛЧ с литовским клубом "Нептунас" из Клайпеды, который победил британский "Лондон Лайонс" с результатом 77:73.

В случае успеха в квалификации минчане попадут в группу D основного этапа чемпионской Лиги. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий "Бамберг", французский "Шоле", итальянская "Болонья", израильский "Хапоэль" из Холона, испанский "Бильбао" и турецкая "Каршияка" из Измира.

Если "Цмокам" не удастся пробиться в групповой этап чемпионской Лиги, то они продолжат еврокубковый сезон в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа.-0-