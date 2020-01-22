Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Ирони" в Кубке ФИБА-Европа

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали третью викторию во втором групповом раунде розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке второго круга соревнований в группе J чемпионы Беларуси в Минске уверенно переиграли израильский "Ирони" - 97:75 (24:23, 24:18, 23:13, 26:21).

Подопечные Ростислава Вергуна с самого начала взяли инициативу в свои руки и доминировали на протяжении всего игрового времени. Самым результативным в составе минчан стал Бранко Миркович, в активе которого 23 очка.

Позже завершится матч румынских клубов "Орадя" - "Клуж".

Турнирное положение в квартете J сейчас таково: "Цмокi-Мiнск" - 7 очков (4 матча), "Клуж" - 5 (3), "Ирони" - 5 (4), "Орадя" - 4 (3).

В пятом туре 29 января минские "драконы" сыграют в гостях у "Клужа", а 5 февраля завершат второй групповой этап Кубка ФИБА-Европа домашней встречей с "Орадей". В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех групп.-0-

Фото ФИБА