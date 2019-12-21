Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Парму" в Единой лиге ВТБ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали вторую победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Перми минские "драконы" переиграли местный клуб "Парма" со счетом 75:68 (16:19, 20:16, 19:12, 20:21).

До этого в 9 играх "банковского" турнира подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь одну викторию и занимают 13-е, последнее место. Лидируют в Единой лиге ВТБ подмосковные "Химки", у которых 11 побед в 11 матчах, вторым идет действующий победитель московский ЦСКА, выигравший 8 из 11 матчей, по 6 викторий у казанского УНИКСа и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань". Свой следующий поединок в Единой лиге ВТБ "Цмокi" проведут 28 декабря на своей арене против ЦСКА. Это будет последний матч чемпионов Беларуси в уходящем году.

Первый поединок 2020 года "Цмокi-Мiнск" проведут 8 января в гостях у румынского клуба "Орадя" на втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В первом туре соревнований в группе J минчане поиграли на выезде израильскому "Ирони" (75:84), а затем одолели у себя дома румынский "Клуж" (78:76). После двух игровых дней все участники этого квартета одержали по одной виктории и потерпели по одному поражению.-0-

Фото Единой лиги ВТБ