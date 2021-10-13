Баскетболисты "Цмокі-Мінск" победили "Перистери" в матче Кубка ФИБА

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокі-Мінск" выиграли у "Перистери" в матче группового раунда Кубка ФИБА. Противоборство белорусского и греческого клубов завершилось в овертайме со счетом 87:85 (23:25, 26:15, 21:16, 7:21, 10:8), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой четверти поединка убедительней смотрелись греческие баскетболисты, которые завершили ее с преимуществом над хозяевами площадки в два очка. Однако затем подопечным Станислава Вергуна удалось перехватить инициативу и следующие два отрезка матча "Цмокі-Мінск" оставили за собой, добившись разницы в 14 пунктов.

В заключительной четверти матча баскетболисты "Перистери" постарались отыграться, и это им удалось. Если минчане долгое время не могли поразить кольцо соперников, то их визави регулярно пополняли очковую копилку. Незадолго до финального свистка греческие баскетболисты смогли выйти вперед 76:75. Но "Цмокі-Мінск" нашли в себе силы сравнять счет - 77:77. В дополнительное время дружина Станислава Вергуна смогла найти в себе силы и победить.

Самым полезным баскетболистом в составе "Цмокі-Мінск" стал Дарол Эрнандес. Начинавший карьеру на Кубе, игрок отметился эффективностью +24, принес своей команде 10 пунктов, совершил 8 подборов, сделал четыре ассиста, перехват и два блока. У соперников "топ-перформером" стал Чад Браун (эффективность +16, 14 очков, 6 подборов, один ассист, 2 перехвата).

Следующий матч минчане проведут 20 октября в Германии против немецкого "Крайльсхайм Мерлинс".-0-