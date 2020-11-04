Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Шоле" в Лиге чемпионов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победно стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке минского "Фалькон Клуба" подопечные Ростислава Вергуна победили в первом туре группы С гостей из французского "Шоле" со счетом 82:75 (19:17, 26:16, 16:19, 21:23). Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 20 очков.

Свой следующий поединок группового этапа чемпионы Беларуси проведут 11 ноября в Афинах с греческим клубом АЕК, который сегодня встречается у себя дома с израильским "Маккаби" из Холона.

В субботу, 7 ноября, минские "драконы" в матче Единой лиги ВТБ примут на своей арене саратовский "Автодор". На старте нового сезона "банковского" турнира "Цмокi" победили в Красноярске местный "Енисей" - 86:81, а затем потерпели два поражения в гостях - в Санкт-Петербурге от "Зенита" со счетом 73:104 и польского клуба "Зелена Гура" - 75:89.-0-

Фото Дениса Костюченко