Баскетболисты "Цмокi-Miнск" потерпели четвертое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний домашний поединок с одним из фаворитов "банковского" турнира казанским УНИКСом минчане начали довольно уверенно. На протяжении всей первой четверти хозяева выигрывали, но завершили ее вничью - 17:17. Во втором игровом отрезке гости перехватили инициативу и выиграли игру.
Фото Дениса Костюченко
Главный тренер команды УНИКС Димитрис Прифтис
Бранко Миркович
Главный тренер команды "Цмокi-Miнск" Ростислав Вергун
Во время тайм-аута
Роберт Лоури
Александре Гаврилович
Доминез Барнетт