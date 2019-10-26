Баскетболисты "Цмокi-Miнск" потерпели четвертое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний домашний поединок с одним из фаворитов "банковского" турнира казанским УНИКСом минчане начали довольно уверенно. На протяжении всей первой четверти хозяева выигрывали, но завершили ее вничью - 17:17. Во втором игровом отрезке гости перехватили инициативу и выиграли игру.

Фото Дениса Костюченко

Главный тренер команды УНИКС Димитрис Прифтис

Бранко Миркович

Главный тренер команды "Цмокi-Miнск" Ростислав Вергун

Во время тайм-аута

Роберт Лоури

Александре Гаврилович

Доминез Барнетт