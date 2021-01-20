Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут АЕК в матче Лиги чемпионов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня заключительный поединок группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон клуба" в последнем туре соревнований группы С чемпионы Беларуси примут греческий АЕК из Афин (начало в 20.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге группового этапа подопечные Ростислава Вергуна проиграли АЕКу в греческой столице с результатом 69:95. Чтобы получить пропуск в следующий этап чемпионской Лиги, "драконам" сегодня необходимо выиграть с преимуществом не менее 25 очков, да к тому же ждать результата второго сегодняшнего поединка, в котором французский "Шоле" примет на своей арене израильский "Хапоэль" из Холона.

Положение команд в квартете С после пяти игровых дней: "Хапоэль" - 8 очков, АЕК - 8, "Шоле" - 7, "Цмокi-Мiнск" - 7.

Во второй групповой этап чемпионской Лиги выйдут две лучшие команды. Путевки туда уже завоевали испанские клубы "Сарагоса", "Тенерифе" и "Бургос", за который выступает белорусский форвард Максим Салаш, чешский "Нимбурк", французский "Страсбург", российский "Нижний Новгород", немецкий "Бамберг", турецкие "Анкара" и "Бурса".-0-