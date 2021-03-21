Баскетболисты Цмокi-Мiнск" примут "Астану" в матче Единой лиги ВТБ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Ростислава Вергуна в 15.00 примут на площадке столичного "Фалькон клуба" казахстанскую "Астану" из Нур-Султана. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы - минчане в 17 предыдущих встречах побеждали лишь дважды, а их соперники выиграли 4 матча.

В прошлом туре чемпионы Беларуси уступили в гостях "Нижнему Новгороду" со счетом 57:78, а баскетболисты "Астаны" также на выезде проиграли нижегородцам с разницей в два очка - 73:75.

Турнирную таблицу возглавляют баскетболисты питерского "Зенита", у которого 17 побед, на две виктории меньше у казанского УНИКСа, по 13 выигрышей у польской команды "Зелена Гура", московского ЦСКА и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".-0-