Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут "Химки" в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня последний домашний матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке "Минск-Арены" чемпионы Беларуси примут гостей из подмосковных "Химок" (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге встреча этих команд завершилась победой российского клуба со счетом 89:65.

На прошлой неделе оба соперника потерпели поражения: команда Ростислава Вергуна проиграла на своей площадке красноярскому "Енисею" - 74:81, а "Химки" уступили в Таллине эстонскому "Калеву" со счетом 84:91. Минские "драконы" в 22 проведенных матчах одержали лишь две виктории, а в остальных потерпели поражения. Сейчас "Цмокi" занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице, "Химки" находятся на 7-й позиции, выиграв 11 из 22 встреч. Лидируют баскетболисты питерского "Зенита", у которых 20 побед, у казанского УНИКСа и краснодарского "Локомотива-Кубани" по 17 выигрышей, 16 викторий в активе московского ЦСКА.

После сегодняшней встречи минчане проведут еще один поединок в Единой лиге ВТБ - 25 апреля в Нур-Султане с казахстанской "Астаной".

В плей-офф "банковского" турнира по итогам регулярного сезона выйдет восемь лучших клубов.-0-