Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут "Парму" в Единой лиге ВТБ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон Клуба" подопечные Ростислава Вергуна примут гостей из пермской "Пармы" (начало в 15.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В нынешнем сезоне минские "драконы" победили в Красноярске местный "Енисей" - 86:81, затем потерпели два поражения в гостях - в Санкт-Петербурге от "Зенита" со счетом 73:104 и польского клуба "Зелена Гура" - 75:89, потом проиграли в двух домашних матчах саратовскому "Автодору" - 69:86 и московскому ЦСКА - 60:87, а в предыдущем туре уступили в Таллине эстонскому "Калеву" - 82:86.

Пермская команда провела шесть поединков, одержав три победы и потерпев столько же поражений.

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют баскетболисты "Зенита", у которых семь побед в семи проведенных матчах, столько же у баскетболистов ЦСКА, которые сыграли на два поединка больше. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" выиграл шесть из девяти встреч.-0-